Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo

Um menino, de apenas 3 anos, foi resgatado após ser encontrado desacordado na casa de um parente da família. Ele teria desaparecido durante uma confraternização familiar no bairro Vila Aimoré, em Campo Grande, na noite deste domingo (2).

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 23h para verificar o desaparecimento da criança. No local, a mãe de 34 anos contou que passou o dia em confraternização com familiares em sua residência.

No fim da noite, ela e o marido saíram por alguns minutos para levar um parente embriagado até em casa, deixando os filhos sob os cuidados do avô materno e de um primo do marido, um motorista autônomo, de 40 anos.

Quando o casal retornou, não encontrou o primo nem o filho mais novo. Eles tentaram contato telefônico, mas não obtiveram resposta. Testemunhas relataram que o homem havia sido visto pilotando uma motocicleta com a criança na garupa.

Ainda segundo o relato, os pais foram até a casa do suspeito, mas ele não estava no local. Após algum tempo, retornaram e perceberam que as luzes da residência estavam acesas. O homem foi questionado sobre o paradeiro da criança e negou qualquer envolvimento.

Em determinado momento, ele disse que entraria em casa para buscar as chaves do portão, mas demorou para retornar. Diante da demora, o padrasto da criança pulou o muro da residência e encontrou o menino deitado e desacordado em uma cama dentro do imóvel.

O homem então partiu para agredir o suspeito, que se recusava a explicar o que havia acontecido. A criança foi resgatada e encaminhada para atendimento médico. O caso foi registrado como suspeita de violência contra vulnerável e segue sob investigação da Polícia Civil.

Durante o interrogatório, o suspeito permaneceu em silêncio e não apresentou nenhuma justificativa sobre os fatos. Nesta terça-feira (4), ele passou por audiência de custódia, na qual a Justiça concedeu liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, devendo manter distância mínima de 300 metros. O homem também deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno nos fins de semana e feriados.

