Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Criança de 3 morre afogada em Japorã

A morte do pequeno causou comoção na cidade

27 janeiro 2026 - 17h24Brenda Assis

O menino Joaquim Sosa de Oliveira, de 3 anos, morreu nesta terça-feira (27) após se afogar no município de Japorã. O velório foi realizado na tarde de hoje, na Câmara Municipal da cidade.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a Prefeitura e Câmara Municipal da cidade emitiram nota a respeito do falecimento do pequeno, lamentando o ocorrido nas redes sociais.

“Com profundo pesar, o município de Japorã lamenta a perda do pequeno Joaquim. Diante de uma dor tão imensa, não há palavras que possam explicar ou amenizar a ausência deixada, apenas o silêncio respeitoso e o abraço solidário”, publicou a administração municipal.

Na nota, a prefeitura informou ainda que o prefeito Malaquias, a vice-prefeita Aninha e os servidores municipais se uniram em sentimentos de pesar e condolências à família. “Japorã chora junto com a família, compartilhando a dor e mantendo viva a memória de Joaquim”, diz o texto.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do afogamento. O caso segue sendo acompanhado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Armamento apreendido com o grupo
Polícia
Grupo que confrontou PM em Dourados planejava executar 'série de crimes'
Depac Dourados
Polícia
Homem tenta invadir casa e alega ter marcado 'programa' com proprietária em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso morre ao enfartar na varanda de casa em fazenda de Campo Grande
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Atletas adolescentes de Jardim são encontrados bebendo em alojamento irregular na Capital
Um dos criminosos morreu no local do confronto
Polícia
Mortos em confronto com a PM eram detentos do semiaberto em Dourados
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Mulher morre ao ser atingida por maquinário agricola em Fátima do Sul
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Polícia
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Joel Oliveira dos Santos é procurado
Polícia
Acusado de agredir e tentar matar companheira a tiros é procurado em Bataguassu
Força Tática confrontou os criminosos
Polícia
Dois criminosos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar em Dourados
Romão Ávila e Paulo Gonet - Foto: Decom/MPMS
Polícia
PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati