Criança de 3 morre afogada em Japorã

O menino Joaquim Sosa de Oliveira, de 3 anos, morreu nesta terça-feira (27) após se afogar no município de Japorã. O velório foi realizado na tarde de hoje, na Câmara Municipal da cidade.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a Prefeitura e Câmara Municipal da cidade emitiram nota a respeito do falecimento do pequeno, lamentando o ocorrido nas redes sociais.

“Com profundo pesar, o município de Japorã lamenta a perda do pequeno Joaquim. Diante de uma dor tão imensa, não há palavras que possam explicar ou amenizar a ausência deixada, apenas o silêncio respeitoso e o abraço solidário”, publicou a administração municipal.

Na nota, a prefeitura informou ainda que o prefeito Malaquias, a vice-prefeita Aninha e os servidores municipais se uniram em sentimentos de pesar e condolências à família. “Japorã chora junto com a família, compartilhando a dor e mantendo viva a memória de Joaquim”, diz o texto.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do afogamento. O caso segue sendo acompanhado.

