Criança de 4 anos brincava em lago quando se afogou e morreu em Dourados

Foi identificada como Chaiane Vilhalva Caceres, de 4 anos, a criança que morreu ao se afogar em um lago localizado às margens da BR-163, mas proximidades de um restaurante e pesqueiro, na cidade de Dourados. O acidente aconteceu por volta da hora do almoço de ontem.

Conforme as informações iniciais, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel Urgência), foram acionadas para atender ocorrência.

O site Dourados News apurou no local que a vítima estava tomando banho, com algumas crianças no lago, quando desapareceu nas águas.

Os pais de Chaiane foram até o local, ao chegar, encontraram a menina boiando e acionaram o socorro, porém, ela chegou morta ao Hospital da Vida.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na delegacia do município.

