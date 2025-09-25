Menu
Polícia

Criança de 4 anos conta para mãe que está sendo estuprada pelo pai em Campo Grade

O suspeito foi preso em flagrante enquanto fazia ameaças contra a família

25 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Sede da Depca, em Campo GrandeSede da Depca, em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 32 anos, foi preso por suspeita de estuprar a própria filha, de apenas 4 anos, na região do Jardim Centenário, em Campo Grande. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, na madrugada do dia 11 de setembro.

Conforme as informações policiais, a menor contou pagara a mãe que seu pai estaria cometendo os crimes, acariciando suas partes íntimas e fazendo ameaças. Com medo, ela resolveu contar para a genitora o que estava acontecendo.

Ao saber dos fatos, ela ligou para a Polícia Militar, detalhando o ocorrido e afirmando estar com medo de desligar o telefone, já que o suspeito estava muito alterado no local.

Ele então alegou que estava sendo acusado injustamente. A mãe da menor então solicitou a presença de policiais em casa, para conter o suspeito pois ele estava dizendo que iria ‘matar todo mundo’ e que colocaria fogo no imóvel.

O suspeito então foi preso em flagrante e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A menor chegou a passar por exame de corpo de delito, reclamando muito de dor.

Os fatos foram então registrados como estupro de vulnerável e serão investigados pelas autoridades policiais.

