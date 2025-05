Criança de 4 anos é assassinada pelo namorado da mãe no Rio de Janeiro

Uma criança de 4 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (1°), no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. O namorado da mãe da vítima foi preso em flagrante pelo crime.

De acordo com informações do 41º Batalhão da Polícia Militar (Irajá), divulgadas pelo Metrópoles, policiais militares encontraram a mãe da criança com sinais de agressão em um posto de gasolina às margens da Avenida Brasil, na altura de Ricardo de Albuquerque. Ela foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, em seguida, encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Na delegacia, o companheiro da mulher, apontado como autor das agressões, se apresentou espontaneamente. O casal informou que havia deixado a menina em casa, mas não deu detalhes sobre sua condição.

Diante da omissão, os policiais entraram em contato com a mãe do acusado, que revelou que a criança estava morta na residência do casal, na localidade do Tiradentes, dentro do Complexo do Chapadão.

Os militares foram até o endereço e confirmaram a informação. O local foi isolado e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso ainda na delegacia, durante o registro do boletim de ocorrência por lesão corporal.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte da criança.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também