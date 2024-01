Criança de 4 anos é atacada e mordida por capivara em Três Lagoas

Um menino, de apenas 4 anos, precisou ser socorrido após ser atacado por uma capivara durante a noite de domingo (13), enquanto caminhava com a tia e brincava com a prima na Lagoa Maior, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site RCN 67, a mãe do menino contou que ele estava brincando com a prima e correndo atrás de pássaros quero-quero. Enquanto as crianças brincavam, as capivaras estavam deitadas, entre a grama e a calçada.

Em determinado momento, um dos animais acabou correndo atrás da criança, o derrubando e dando inicio a uma série de mordidas. Para a mãe, o pequeno contou que a capivara tinha um filhote. Por conta do ataque, o menino teve ferimentos graves na cabeça, precisando levar 35 pontos.

“Perguntei se ele tinha tocado na capivara - ele disse que não tocou nela, simplesmente, passou. Foi Deus que não o deixou morrer”, disse Ingrid Lima Silva, mãe do menino. Ainda segundo a mãe, o filho estava sangrando muito após o ataque.

Ele foi então socorrido e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico. Ele recebeu alta e foi para casa, mas acabou passando mal novamente, sendo internado no Hospital Regional de Três Lagoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também