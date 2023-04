Criança de 4 anos é uma das vítimas do acidente que matou três na BR-158

Foram identificados como Cristiane Sacramento, Rivaldo Teixeira e a menina Eloá Fernanda, as vítimas do acidente fatal ocorrido na sexta-feira (21), na BR-158, km 35, em Paranaíba.

As vítimas estavam no Ford Fiesta que bateu de frente com uma carreta bitrem de transporte de óleo vegetal. O casal e a menina de 4 anos, que estava no banco traseiro, morreram na hora. Ainda na parte de trás, do lado do passageiro, tinha um jovem, de 15 anos, vivo com fraturas, que foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do caminhão também sofreu fratura e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros juntamente com o adolescente para a Santa Casa de Paranaíba.

As vítimas fatais eram de Cardoso (SP) e iam para a Lagoa Santa (GO). Além do carro das vítimas, outros dois veículos de familiares estavam viajando junto e iam logo atrás.

A polícia informou que a criança, de 4 anos, não era filha do casal. A menina estaria viajando com a babá, pois todos passariam o fim de semana na Lagoa Santa.

Nas redes sociais, um amigo de Rivaldo, diz que ele era conhecido como Júnior, segurança do Bradesco, ele e Cristiane deixam uma filha e familiares.

Os corpos estão sendo velados no velório municipal, de onde sairão hoje (22) às 16:30 para sepultamento no cemitério municipal de Cardoso, em São Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também