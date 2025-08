Criança de 4 anos morre ao ser atropelada por caminhonete em Caarapó

O pequeno Guilherme, de apenas 4 anos, morreu ao ser atropelado por uma caminhonete durante a manhã desta sexta-feira (1º), no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Duque de Caxias, em Caarapó.

Conforme as informações iniciais, o menor estava acompanhado da mãe e do irmão, de 6 anos. Em determinado momento, a genitora deixou os pequenos sozinhos para ir ao banheiro quando o pequeno saiu correndo.

Ao tentar atravessar a rua, ele foi atingido por uma caminhonete. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado o menino já estava sem sinais vitais.

Além disso, as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso para apurar os detalhes do atropelamento.

Segundo o site CaarapoNews, a família de Guilherme havia se mudado de uma fazenda para a cidade de Caarapó, há apenas três dias. Durante o registro da ocorrência, o pai da vitima tentou bater na companheira, ao acusá-la de ‘causar a morte do filho’ por ter deixado os menores sozinhos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também