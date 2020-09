Criança de 5 anos desaparece e mobiliza autoridades na fronteira

Uma criança de apenas cinco anos desapareceu na fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A menina não é vista desde a madrugada de terça-feira (1º), quando desapareceu da casa dela, no Jardim Ivone, em Ponta Porã, que fica a 342,6 km de Campo Grande.

Conforme o Porã News, o Conselho Tutelar foi acionado e a conselheira Marilene Escobar de Souza a Mari esteve na casa da família junto com uma equipe da Polícia Militar. A mãe foi levada para fazer o Boletim de Ocorrência no 1º Distrito Policial, onde o caso está sendo investigado pela equipe plantonista comandada pelo delegado Pedro Ramalho.

A menina pode ter sido raptada e já há um suspeito que está sendo procurado pela polícia, publicou o site Ponta Porã News.

Qualquer informação sobre o paradeiro da menina poderá ser dado no telefone celular do Conselho Tutelar 98471 2146 ou para a Polícia Militar, Guarda Municipal ou na Polícia Civil.

Nota da redação: a imagem da criança está sendo divulgada para ajudar na localização.

