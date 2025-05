Criança de 5 anos é socorrida após ser atropelada por carro em Corumbá

Uma criança, de apenas 5 anos, precisou ser socorrida após ser atropelada na Rua Geraldino Martins de Barros, localizada no Bairro Popular Velha, em Corumbá, durante a tarde de quinta-feira (15).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a menina teria sido atingida por um carro enquanto estava no meio da rua. Ela foi socorrida, com escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na perna direita.

Diante da situação, ela foi imobilizada e levada para o Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico especializado.

Não foram divulgados detalhes a respeito do acidente e se o motorista do veículo ficou no local para prestar socorro a vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também