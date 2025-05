Criança de 5 anos morre após cair sobre pedra e bater abdômen, na fronteira

Juan David, de apenas 5 anos, morreu dias depois de cair sobre uma pedra enquanto brincava em um riacho. O falecimento da criança aconteceu durante a terça-feira (27), na comunidade indígena Ita Jeguaka, distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, no Paraguai. A região faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site RD Informativo, a mãe do pequeno detalhou que ele estava com parentes próximo a um riacho, quando acabou caindo no curso d'água em cima de uma pedra. Por conta da pancada, ele sentiu muitas dores, mas isso acabou passando e o dia seguiu normalmente.

Já no dia seguinte, a criança foi para a escola e acabou tendo uma convulsão, chegando a desmaiar antes de ser socorrido e levado para a delegacia mais próxima devido à falta de transporte, mas no caminho ele desmaiou novamente e morreu.

Ainda segundo o site, o médico legista de plantão da promotoria de Pedro Juan Caballero, Dr. César González Haitter, inspecionou o corpo e determinou que a provável causa da morte foi "trauma abdominal contuso por queda da própria altura".

“Ele caiu, não de uma altura considerável, mas caiu sobre uma pedra, o que causou um trauma que levou à formação de um hematoma ao nível do fígado e isso produz uma hemorragia significativa dentro da cavidade, o que causa a morte”, explicou o médico.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também