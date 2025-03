CrianÃ§a de 6 anos apÃ³s pote com Ã¡lcool explodir em SÃ£o Gabriel do Oeste

Derick Gustavo de Souza Sales, de apenas 6 anos, morreu depois de ter parte do corpo queimada com álcool durante um acidente doméstico, ocorrido no sábado (22), na cidade de São Gabriel do Oeste. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta terça-feira (25).

Conforme o registro policial, ele estava perto de uma tia, que tirava carrapatos do cachorro da família usando álcool. Em determinado momento, ela resolveu coloca fogo em um pote onde estavam os parasitas.

Porém, o recipiente acabou explodindo e atingindo Derick. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região antes de ser encaminhado para Santa Casa, mas não resistiu e faleceu dias depois.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

