CrianÃ§a de 6 anos Ã© atropelada por carro enquanto andava de bicicleta em ChapadÃ£o do Sul

Uma criança, de 6 anos, precisou ser socorrida depois de ser atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta no cruzamento das Ruas 21 e 10, na cidade de Chapadão do Sul. O acidente aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (21).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a pequena estava brincando na rua quando acabou sendo atingida pelo veículo. Ela foi socorrida com uma lesão no membro inferior direito, ficando com uma lesão considerável.

Apesar do susto, ela estava consciente e orientada. Depois de receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada para o hospital da cidade.

Além do socorro, a Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

