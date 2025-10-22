Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Criança de 6 anos é socorrida após levar pedrada no olho em Campo Grande

Ela estava brincando com uma 'amiguinha' na rua quando a menina jogou o objeto contra vítima

22 outubro 2025 - 15h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma criança, de 6 anos, precisou ser socorrida e encaminhada para Santa Casa de Campo Grande na noite desta terça-feira (21), após ser atingida por uma pedra no olho direito enquanto brincava em frente à própria residência, no bairro Tiradentes.

Segundo relato da mãe, a filha estava acompanhada de outra criança, de 11 anos, quando foi atingida pela pedra, supostamente arremessada de forma intencional pela colega. A autora do ato seria vizinha da família e estaria sob os cuidados da avó.

Após o incidente, a vítima foi levada imediatamente à UPA Tiradentes, onde recebeu os primeiros socorros. Devido à gravidade da lesão, foi encaminhada à Santa Casa para avaliação mais detalhada e passou por exame de raio-X para verificar a extensão do ferimento.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência como lesão corporal dolosa. O caso foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
PF e Receita Federal deflagram operação contra descaminho de eletrônicos em MS e MT
O caso aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
Polícia prende um dos bandidos que roubaram carro e se esconderam em mata do Noroeste
JD1TV AGORA: Polícia 'caça' e troca tiros com bandidos que roubaram carro no Noroeste
Polícia
JD1TV AGORA: Polícia 'caça' e troca tiros com bandidos que roubaram carro no Noroeste
Jovem foi levado pelo Samu ao Hospital da Vida
Polícia
'Chicão' é socorrido em estado grave após ser baleado três vezes em Dourados
Caso está sendo investigado pela DAM de Nova Andradina
Polícia
Encapuzado e armado com faca, homem invade casa e abusa de mulher em Nova Andradina
Corpo da vítima fatal na rodovia -
Interior
Atropelamento na BR-267 mata mulher em Bataguassu; condutor se evadiu
Divulgação /
Interior
PRF prende mulher com quase 600 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul
Cesar foi morto de maneira brutal
Polícia
Rapaz mata e enterra amigo após ele negar emprestar carro em Naviraí
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Juiz nega soltar envolvido em execução premeditada no Pedrossian
Armas foram apreendidas
Polícia
Grupo que distribuía armas e drogas em MS é alvo de operação da PF

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande