Criança de 6 anos é socorrida após levar pedrada no olho em Campo Grande

Uma criança, de 6 anos, precisou ser socorrida e encaminhada para Santa Casa de Campo Grande na noite desta terça-feira (21), após ser atingida por uma pedra no olho direito enquanto brincava em frente à própria residência, no bairro Tiradentes.

Segundo relato da mãe, a filha estava acompanhada de outra criança, de 11 anos, quando foi atingida pela pedra, supostamente arremessada de forma intencional pela colega. A autora do ato seria vizinha da família e estaria sob os cuidados da avó.

Após o incidente, a vítima foi levada imediatamente à UPA Tiradentes, onde recebeu os primeiros socorros. Devido à gravidade da lesão, foi encaminhada à Santa Casa para avaliação mais detalhada e passou por exame de raio-X para verificar a extensão do ferimento.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência como lesão corporal dolosa. O caso foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação.

