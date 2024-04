Criança de 7 anos é baleada enquanto brincava no quintal de casa em Maracaju

Um menino, de apenas 7 anos, foi baleado na mão enquanto brincava no quintal de casa durante a tarde de domingo (14), na Rua Mário Silva, Vila Juquita, em Maracaju.

Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo site Maracaju Speed, a Polícia Militar foi chamada por volta das 15h20, para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo, sendo que um dos tiros teria acertado uma criança.

Ao chegar no local, a equipe foi recebida por familiares da vítima. Eles contaram que o pequeno brincava com alguns amiguinhos no quintal, quando começaram a ouvir disparos sendo efetuados.

Na sequência, o menino apareceu correndo e chorando. A vítima foi socorrida pelo pai, sendo levado para o Pronto Socorro do município. Em contato com a equipe médica, foi constatado que o menino tinha um ferimento de entrada na mão direita e que seriam realizados procedimentos operatórios para a retirada do projétil alojado.

As autoridades policiais chagaram a conversar com vizinhos, para tentar identificar o autor dos disparos, mas ninguém soube passar mais informações. O caso segue sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também