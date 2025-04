Criança de 7 anos morre após comer ovo da Páscoa 'envenenado'

Uma criança, de apenas 7 anos, morreu depois de comer um ovo de Páscoa na cidade de Imperatriz, na Região Sudoeste do Maranhão. A suspeita é que o chocolate estava envenenado. Além da vítima fatal, a irmã e a mãe do menor estão internadas em estado grave.

Conforme as informações do g1, o pai da criança contou para a Polícia Civil que o ovo chegou à casa da família por meio de um motoboy, como se fosse um presente, na noite da última quarta-feira (16). Em um bilhete, havia ainda a mensagem 'Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa'.

Apesar de não saber quem havia enviado o doce, a família comeu. Em determinado momento, várias pessoas da mesma família começaram a passar mal. Foi o pai da criança, ex-marido da mãe, quem viu o que estava acontecendo e realizou os primeiros socorros. No entanto, a criança não resistiu. Já a irmã da vítima e a mãe seguem internadas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Imperatriz.

Em nota, a Polícia Civil informou ainda que o caso está sendo investigado com prioridade e que as amostras do ovo foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim), para possível comprovação do envenenamento.

Porém, a polícia não conseguiu passar mais detalhes a respeito para não atrapalhar as investigações do caso.

