Criança de 7 anos morre dias após descobrir pneumonia em Chapadão do Sul

Benício de França Schlatter, de apenas 7 anos, morreu dias depois de descobrir um quadro severo de pneumonia. Neto da família pioneira de Chapadão do Sul, ele estava internado em Campo Grande.

Conforme as informações do site O Correio News, familiares detalharam que a pneumonia se agravou de forma muito rápida, causando a morte do menino em menos de 6 dias após o descobrimento da doença.

Por conta da gravidade do seu estado de saúde, ele precisou ser intubado e levado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), passando por uma cirurgia no pulmão.

Porém, Benício não resistiu e acabou falecendo durante a noite de domingo (27). Ele era filho de Tiago Krug e neto de Rodolfo Schlatter, família pioneira da cidade de Chapadão do Sul.

O velório de Benício será realizado a partir das 14h desta segunda-feira (28), no cemitério Jardim das Palmeiras, localizado em Campo Grande. O sepultamento ocorrerá no mesmo local.

