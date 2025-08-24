Menu
Polícia

Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca

Ele estava voltando da igreja com a família quando foi atingido por um motorista bêbado

24 agosto 2025 - 08h34Brenda Assis

Uma criança, de apenas 7 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido no cruzamento da Avenida Conde de Boa Vista com a Rua Rio da Prata, no bairro Tijuca, em Campo Grande, durante a noite de sábado (23).

Conforme as informações iniciais, o pequeno havia acabado de sair da igreja com a família e seguia para uma lanchonete da região, para jantar. Porém, o Fiat Uno que eles estavam foi atingido por um Renaut Logan que ignorou o ‘Pare’ do cruzamento.

Por conta disso, o Uno foi jogado contra o muro de uma casa da região. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas ao chegar no endereço indicado, o menino já havia falecido.

A avó do pequeno foi socorrida em estado gravíssimo e levada para a Santa Casa. Outras três pessoas também ficaram feridas no acidente.

O condutor do Logan, estava embriagado no momento da colisão. Ele acabou sendo preso em flagrante.

