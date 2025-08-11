Menu
Polícia

Criança de 8 anos é queimada com colher quente após comer doce da mãe em Campo Grande

O menino contou o que teria acontecido às professoras na escola, sendo acolhido e encaminhado para a DEPCA

11 agosto 2025 - 17h51Brenda Assis
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)   (Carla Andréa/JD1)

Um menino, de apenas 8 anos, foi queimado com uma colher quente pela mãe após comer um doce que pertencia a genitora. O caso aconteceu em Campo Grande, sendo descoberto na sexta-feira (8), após ele contar na escola o que teria acontecido.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência contra uma criança, que estava com várias marcas de queimadura pelo corpo. Quando questionado pela equipe pedagógica da escola, ele contou que havia sido queimado pela mãe.

Além disso, explicou que a ação foi causada como forma de punição, uma vez que teria comido um doce da genitora. As equipes chegaram a fazer rondas pela região, mas não tiveram sucesso em encontrar a mãe do menor.

Diante dos fatos, a criança foi encaminhada para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Momentos depois, enquanto o registro policial era feito, ela apareceu na delegacia prestando esclarecimentos sobre o fato.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

