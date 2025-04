Criança de 8 anos foge de casa, pega carona com estranho e é resgatada pela PRF em MS

Uma menina, de apenas 8 anos, fugiu de casa após brigar com a mãe e foi resgatada pelas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), com a ajuda de um motorista responsável. O caso aconteceu na região de Bela Alvorada, município de Paraíso das Águas.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site BNC Notícias, a criança brigou com a mãe e fugiu da fazenda onde mora, passando a andar sozinha na BR-060. Após caminhar bastante, ela pegou uma carona com um motorista desconhecido que seguia sentido a cidade.

Durante o trajeto, o homem avistou avistar uma viatura da PRF, sinalizou com luzes e repassou as informações aos policiais.

A equipe então acolheu a criança e a conduziu ao Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) de Paraíso das Águas. O Conselho Tutelar foi acionado, e a menina recebeu o primeiro acolhimento e acompanhamento psicológico.

Posteriormente, foi encaminhada à Casa Lar do município, onde permaneceu sob cuidados até a localização da família. Ainda segundo o site, a mãe estava desesperada e já estava procurando por ela em todos os cantos da cidade.

Após os trâmites legais e a garantia de segurança da menor, a criança foi entregue novamente à família.

