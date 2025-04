Criança de 8 anos morre ao fazer 'desafio do desodorante'

Sarah Raíssa Pereira, de 8 anos, morreu em Ceilândia, localizada no Distrito Federal, após realizar o “desafio do desodorante” e inalado aerosol. Ela faleceu durante o final de semana.

Conforme as informações iniciais, o corpo dela foi encontrado pelo avô, em cima do sofá, com um desodorante ao lado. “Primeiramente temos que ter acesso ao vídeo, verificar se de fato essa criança acessou ou teve acesso ao conteúdo. O depoimento dos familiares vai auxiliar bastante. É lógico que, se a rede social da qual ela teve acesso ao vídeo, nós vamos ter que oficiar a rede social para saber e ter mais informações acerca do criador do conteúdo”, declarou o delegado Walber Lima, responsável pelo caso.

O celular da vítima também passará por perícia. Os investigadores querem identificar quem teria enviado o “desafio tiktok” para a criança e quem foi o responsável por criá-lo.

Os exames no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) também apontam que a morte teria sido causada pela inalação do produto.

A mãe da criança e o avô prestaram depoimento e detalharam como era o uso da rede social pela criança e como o corpo foi achado.

Sarah Raísa será enterrada nesta segunda-feira (14).

