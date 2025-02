Criança de 8 anos morre ao ser atropelada por motociclista na BR-163

Uma criança, de 8 anos, morreu ao ser atropelado na BR-163, em Rio Verde do Mato Grosso, no extremo norte de Mato Grosso do Sul, durante a manhã desta segunda-feira (3).

Conforme as informações do site Rio Verde News, a vítima teria sido atingida por uma motocicleta. A criança foi socorrida pelas equipes da CCR MSVias e o motociclista pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo os dois encaminhados para o hospital da cidade.

Por conta da gravidade do seu estado de saúde, ele seria transferido para Campo Grande. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo antes de ser trazido para a Capital.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

