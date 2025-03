Criança de 8 anos morre asfixiada em rede durante brincadeira na casa da avó

Jadson dos Santos Nascimento Costa, de 8 anos, morreu asfixiado enquanto brincava em uma rede de descanso em Porto Velho, durante a terça-feira (25). Ele teria se enrolado em uma parte do tecido.

Conforme as informações do G1, a avó detalhou que ele estava brincando na rede enquanto ela preparava a merenda. Em determinado momento, ela percebeu um silêncio incomum e começou a chamá-lo, mas não obteve resposta.

Ao sair para procurar, encontrou o neto enrolado na rede, com os joelhos no chão e sem reação. Desesperada, usou uma faca para cortar o tecido, mas notou que ele já estava com a pele roxa, sinal de possível asfixia.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local pode apenas confirmar a morte do garoto.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. O corpo de Jadson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

