Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Criança de 9 anos é encontrada sozinha em casa suja e desorganizada na Cidade Morena

A mãe do menor chegou a ser detida por abandono de incapaz, mas foi solta durante audiência de custódia

18 setembro 2025 - 15h41Brenda Assis
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)   (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Uma mulher está sendo investigada por abandono de incapaz após seu filho, de apenas 9 anos, ser encontrado sozinho e em condições insalubres em uma cada localizada no Bairro Cidade Morena, em Campo Grande. Ela passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (18).

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no imóvel encontraram o menino usando uniforme escolar, sentado em um sofá sujo que estava do lado externo da casa, que tinha bastante sujeira e estava muito desorganizada.

Ele então detalhou para os policiais que o pai mora em uma fazenda do Paraguai, enquanto a mãe havia saído para ir ao mercado. No entanto, mudou a versão contando que a genitora estava trabalhando em uma escola.

Além disso, o menino contou que tem o costume de ficar sozinho, detalhando ainda que um tio mora nas proximidades e sempre que precisa pode correr parar a casa dele.

A mulher foi encontrada em seu lugar de trabalho, sendo detida em flagrante. Apesar disso, preferiu ficar em silêncio durante seu interrogatório. Após a audiência de custódia, ela foi solta em liberdade provisória, sem precisar realizar o pagamento de fiança.

A situação familiar será acompanhada pelo CRAS da região e pelas autoridades policiais.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Camapuã
Polícia
Diagnosticada com virose, criança morre após ir ao médico duas vezes em Camapuã
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)
Polícia
Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil em Campo Grande
Delegacia Santa Rita Do Pardo
Polícia
Homem morre ao pular de carro em movimento em Santa Rita do Pardo
Hospital da Vida
Polícia
Pedreiro morre dias após cair do telhado durante reforma em Dourados
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Polícia
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre após sofrer infarto e esposa denuncia omissão de socorro na Santa Casa
Movimentação da PM no local -
Polícia
AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Polícia
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande