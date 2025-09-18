Criança de 9 anos é encontrada sozinha em casa suja e desorganizada na Cidade Morena

Uma mulher está sendo investigada por abandono de incapaz após seu filho, de apenas 9 anos, ser encontrado sozinho e em condições insalubres em uma cada localizada no Bairro Cidade Morena, em Campo Grande. Ela passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (18).

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no imóvel encontraram o menino usando uniforme escolar, sentado em um sofá sujo que estava do lado externo da casa, que tinha bastante sujeira e estava muito desorganizada.

Ele então detalhou para os policiais que o pai mora em uma fazenda do Paraguai, enquanto a mãe havia saído para ir ao mercado. No entanto, mudou a versão contando que a genitora estava trabalhando em uma escola.

Além disso, o menino contou que tem o costume de ficar sozinho, detalhando ainda que um tio mora nas proximidades e sempre que precisa pode correr parar a casa dele.

A mulher foi encontrada em seu lugar de trabalho, sendo detida em flagrante. Apesar disso, preferiu ficar em silêncio durante seu interrogatório. Após a audiência de custódia, ela foi solta em liberdade provisória, sem precisar realizar o pagamento de fiança.

A situação familiar será acompanhada pelo CRAS da região e pelas autoridades policiais.

