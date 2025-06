Criança de 9 anos morre após grave acidente de trânsito na BR-163, em Campo Grande

Uma menina, de apenas 9 anos, identificada como Lorena, morreu um dia depois de sofrer um grave acidente na manhã de terça-feira (24), na BR-163, em Campo Grande. O pai dela, que também estava no carro, segue internado em estado gravíssimo na Santa Casa.

Conforme as informações iniciais, as vítimas viajavam com mais três pessoas voltando do estado de Goiás para Campo Grande, quando acabou colidindo contra uma carreta, que estava saindo de um posto de combustíveis.

Por conta da dinâmica do acidente, alguns ocupantes do carro ficaram presos às ferragens. Equipes da CCR MSVias foram acionadas para atender o caso. Os feridos foram socorridos e levados para a Santa Casa.

Mesmo passando por horas de cirurgia, a pequena não resistiu e acabo falecendo na madrugada de hoje.

A dinâmica exata do acidente esta sendo investigada pelas autoridades.

