Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Criança de Campo Grande é asfixiada até a morte e enterrada em cova rasa pelo pai

O crime aconteceu na cidade de João Pessoa; o suspeito foi preso após confessar o crime

03 novembro 2025 - 13h51Brenda Assis

O pequeno campo-grandense Arthur Davi, de apenas 11 anos, foi asfixiado até a morte e enterrado em uma cova rasa pelo pai, o catarinense Davi Piazza Pinto. O crime aconteceu em João Pessoa durante o final de semana.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo g1, o menino era autista e tinha deficiência visual, estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (31), quando foi assassinado pelo pai dentro de um apartamento alugado na cidade.

Seu corpo foi encontrado, em um saco de lixo e enterrado em uma cova rasa, após Davi se arrepender e ligar para ex-companheira, mãe do menino, confessando o crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, o pai do menino, Davi viajou de Santa Catarina para a Paraíba com o argumento de ajudar nos cuidados do filho. A mãe da criança mora em João Pessoa e está em um novo relacionamento. O pai manteve contato com ela e pediu para se encontrar com o menino, o que aconteceu no bairro de Manaíra, Zona Leste da capital paraibana.

Segundo o delegado Bruno Germano, o pai da criança tinha pouco contato com o filho e havia procurado a mãe justamente para tentar restabelecer uma convivência mais próxima.

“O pai esteve aqui [em João Pessoa] na quinta-feira, na sexta ele recebeu a criança para curtir momentos em família. Ele tinha combinado com a mãe de levar a criança para passar um tempo [com ele] em Florianópolis. [A mãe] começou a falar com ele, perguntar sobre o filho, e ele dizendo que estava tudo bem. Não enviava fotos. Quando hoje [domingo], ele, arrependido, ligou para ela, informando que tinha matado a criança, o local onde tinha ocultado o cadáver e se entregou à polícia de Florianópolis”, disse o delegado.

A causa da morte do menino foi asfixia. A informação foi divulgada pelo Instituto Médico Legal (IML) após a necropsia realizada neste domingo (2).

Segundo o IML, a necropsia apontou que a criança foi morta por asfixia por sufocação. O corpo foi liberado para os familiares ainda no domingo. As investigações apontam que o crime ocorreu logo após o encontro. Segundo a Polícia Militar, depois de matar o filho, Davi levou o corpo até o bairro Colinas do Sul, onde o enterrou em uma área de mata, nas imediações de uma antiga fábrica abandonada. O corpo foi encontrado dentro de um saco plástico preto, parcialmente coberto por terra, em uma cova rasa.

 Enquanto isso, em Florianópolis , o suspeito se apresentou espontaneamente em uma delegacia e foi preso. A Polícia Civil da Paraíba segue investigando as circunstâncias do crime.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) -
Polícia
Com resolução da Câmara aprovada, Polícia Legislativa ganha novos poderes; veja
Fotos dos mortos na frente do IML
Polícia
Polícia divulga perfis dos mortos em operação no RJ; 17 não tinham histórico criminal
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Assassinato a tiros no Caiobá termina sem punição a suspeitos por falta de provas
Jovem foi atropelada e motociclista não prestou socorro
Polícia
VÍDEO: Jovem é atropelada por motociclista que empinava moto e fica em coma em Sidrolândia
Confronto aconteceu em Dourados
Polícia
Ladrão que roubou casa de idosos morre ao tentar confrontar a PM em Dourados
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Luiza Ribeiro -
Política
"Violência não pode ser resposta", afirma vereadora de Campo Grande sobre operação no RJ
Corpo de Bombeiros encaminhou vítima para a Santa Casa
Polícia
Rapaz tem vísceras expostas após ser atacado a facadas pelo padrasto na Capital
Motorista morre ao tombar caminhão após usar drogas entre Inocência e Paranaíba,
Polícia
Motorista morre ao tombar caminhão após usar drogas entre Inocência e Paranaíba,
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Acusada de traição, mulher e filho de 1 anos são sequestrados em Campo Grande

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'