Criança de dois anos é socorrida em estado grave após colisão entre veículos

Sarah Chaves, com Rota Polícia Notícias

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete VW Amarok e um Fiat Argo mobilizou equipes de resgate e segurança no Residencial Nossa Senhora de Fátima, em Jataí (GO) na madrugada deste sábado (12).

Com o impacto, a caminhonete capotou e o Fiat Argo apresentava danos visíveis no para-choque frontal e no capô.

De acordo com informações, um dos motoristas realizou o teste e apresentou teor alcoólico de 0,20 mg/L, abaixo do limite previsto em lei. O outro condutor se recusou a realizar o teste. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Durante o atendimento dos bombeiros, duas mulheres se aproximaram segurando uma criança de apenas 2 anos que foi levado pelo socorro inconsciente, apresentando sangramento pelo ouvido esquerdo (otorreia), contusões e inchaço no rosto e pescoço. O estado de saúde da criança inspira cuidados e segue sendo acompanhado pela equipe médica.

Após o socorro emergencial da criança, os bombeiros retornaram ao local para prestar atendimento às demais vítimas do acidente.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi acionada para dar apoio à ocorrência. A autoridade policial foi informada do caso e determinou a instauração de um procedimento investigativo preliminar (VPI), com oitiva dos envolvidos e aguardo de manifestação da família da vítima.

Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida oficialmente.

