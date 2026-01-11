Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo

Uma criança de 6 anos foi levada à UPA Tiradentes na madrugada deste domingo (11), em Campo Grande, após apresentar sangramento na região íntima e dores, o que levantou suspeita de abuso sexual. A situação foi identificada durante o atendimento médico e comunicada para apuração para a Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, profissionais da UPA Tiradentes informaram que a menina apresentava sinais compatíveis com violência sexual, com possibilidade de penetração, sendo solicitado exame para avaliação mais detalhada. A mãe contou que a filha havia passado o dia anterior com o pai, que não mora na Capital, e voltou para casa no fim da noite chorando e com dores. O sangramento foi percebido em seguida, o que motivou a ida à unidade de saúde.

Ainda conforme o relato, durante o período em que esteve com o pai, a criança teria ido a locais públicos como Shopping e ao Bioparque e, à tarde, permanecido por um tempo na casa de um amigo dele, onde ficou sozinha por alguns momentos com esse indivíduo, Após devolver a filha para a mãe, o pai avisou que viajaria para o estado de São Paulo no mesmo dia.

O fato foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde a mãe e a criança foram encaminhadas para as providências legais e início da apuração

