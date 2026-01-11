Menu
Menu Busca domingo, 11 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo

O fato foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente

11 janeiro 2026 - 12h48Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

Uma criança de 6 anos foi levada à UPA Tiradentes na madrugada deste domingo (11), em Campo Grande, após apresentar sangramento na região íntima e dores, o que levantou suspeita de abuso sexual. A situação foi identificada durante o atendimento médico e comunicada para apuração para a Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, profissionais da UPA Tiradentes informaram que a menina apresentava sinais compatíveis com violência sexual, com possibilidade de penetração, sendo solicitado exame para avaliação mais detalhada. A mãe contou que a filha havia passado o dia anterior com o pai, que não mora na Capital, e voltou para casa no fim da noite chorando e com dores. O sangramento foi percebido em seguida, o que motivou a ida à unidade de saúde.

Ainda conforme o relato, durante o período em que esteve com o pai, a criança teria ido a locais públicos como Shopping e ao Bioparque e, à tarde, permanecido por um tempo na casa de um amigo dele, onde ficou sozinha por alguns momentos com esse indivíduo, Após devolver a filha para a mãe, o pai avisou que viajaria para o estado de São Paulo no mesmo dia.

O fato foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde a mãe e a criança foram encaminhadas para as providências legais e início da apuração

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Polícia Militar de Rio Brilhante
Polícia
Agressor é preso após atacar esposa e filhos com faca em Rio Brilhante
Área dos Escoteiros do Clube Sesi
Polícia
Homem é baleado ao invadir e tentar atacar vigilante no Clube do Sesi
Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã
Polícia
Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã
O motorista foi preso no local
Polícia
Caminhão é apreendido com quase 400kg de drogas em carga de borato em Corumbá
Imagem Ilustrativa
Polícia
Vizinhos 'saem no soco' após discussão por lixo no distrito de Anhanduí
Veículo ficou completamente destruído
Polícia
Vídeo: Carro com oito pessoas pega fogo após bater em muro na Avenida Cafezais
Barraco em que a vítima morava ficou destruido
Polícia
AGORA: Mulher é espancada, consegue fugir, mas tem casa incendiada pelo marido no Noroeste
Foto: Google Maps
Polícia
Golpe do falso advogado faz mulher perder R$ 10 mil em Paraíso das Águas
Foto: Ponta Porã News
Polícia
Motorista é preso após atropelamento que matou motociclista
Foto: FTN
Polícia
Militar aposentado é detido por ameaças contra a própria esposa

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino