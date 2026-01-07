Menu
Criança é atropelada por motorista de aplicativo enquanto andava de bicicleta

A vítima sofreu escoriações e foi levada ao hospital para avaliação

07 janeiro 2026 - 12h26Sarah Chaves, com FTN Brasil
Foto: FTN BrasilFoto: FTN Brasil  

Um acidente envolvendo uma bicicleta e um carro de transporte por aplicativo deixou um menino de nove anos ferido no domingo (4), na Rua Terezinha Coura Garbim, em Pontes e Lacerda (MT). A criança foi atingida pelo veículo enquanto trafegava pela via e, após o impacto, caiu, mas conseguiu sair da pista por conta própria.

Populares que presenciaram o atropelamento prestaram ajuda imediata e orientaram o menino a permanecer sentado na calçada até a chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso foi acionado e encontrou a vítima consciente e orientada, com escoriações nos braços, costas e joelhos, além de inchaço na região da cabeça.

Um primo que estava com a criança entrou em contato com a mãe para informar sobre o ocorrido. Depois de receber os primeiros atendimentos no local, o menino foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica e acompanhamento do estado de saúde.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

