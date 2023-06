Criança é encontrada em milharal em distrito de MS, após horas desaparecida

O sumiço de uma criança de dois anos mobilizou autoridades e voluntários no distrito de Nova Itamarati na tarde de sábado (10), equipes da Polícia Militar, DOF e Corpo De Bombeiros realizaram buscas por mais de quatro horas.



A mãe da criança, que está no final de uma gravidez, sentiu falta do menino por volta das 15h, com ajuda de familiares e vizinhos eles procuram na região, mas não encontraram a criança.



A Polícia Militar foi acionada e chegou na casa por volta das 17h10 com apoio do 4° Batalhão, levando em conta que estava escurecendo e a área era rodeada por uma grande área de milharal.



Por volta das 17h30min, juntamente com a equipe da Sede do 4º BPM, chegou ao local uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e, logo em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Canil do Corpo de Bombeiros Militar e SAMU aliados aos esforços para a localização da criança. Após a junção de esforços das equipes na operação de buscas e salvamento, por volta das 19h30min a criança foi localizada dormindo em meio à plantação de milho, há aproximadamente 350 metros dos fundos da residência.



Durante as buscas, devido ao estado de choque emocional, a mãe da criança precisou ser socorrida ao Hospital Regional de Ponta Porã. A criança 2 anos e o pai também foram encaminhados ao Hospital Regional logo em seguida, onde receberam os primeiros socorros e a criança passa bem.

