Financial Lançamento
Polícia

Criança é encontrada sozinha na rua após ser deixada sem supervisão em Campo Grande

O menino de 9 anos foi localizado por morador da região e entregue à avó materna

13 dezembro 2025 - 08h16Sarah Chaves

Uma criança de 9 anos foi encontrada sozinha na rua durante a noite após ter sido deixada sem supervisão em uma residência no bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. O caso mobilizou a Polícia Militar na madrugada de sábado (13) e foi registrado como abandono de incapaz.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada após a informação de desaparecimento de uma criança. No local, o responsável por cuidar das crianças de 10 e 9 anos, relatou que havia saído para comprar bebidas alcoólicas enquanto elas dormiam e, ao retornar, percebeu que uma delas não estava mais no imóvel, o que o levou a suspeitar inicialmente de um possível sequestro.

Ainda conforme o registro, buscas foram realizadas nas proximidades e em estabelecimentos comerciais, sem sucesso. Posteriormente, os policiais foram informados de que a criança havia sido encontrada por um morador da região, caminhando nas imediações de um posto de combustíveis, e levada até a casa da avó materna. O menino foi apresentado à familiar por volta das 23h, descalço e sem ter tomado banho, mas sem relatar qualquer agressão ou queixa.

O homem que havia assumido a responsabilidade de cuidar das crianças admitiu ter cometido erro ao deixá-las sozinhas,  e foi ouvido pelas autoridades na condição de suspeito, sendo liberado em seguida. O fato foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, que adotou as providências cabíveis.

