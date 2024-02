Criança é encontrada sozinha, suja e molhada em bairro de Campo Grande

Durante a noite desta quinta-feira (8), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de abandono de uma criança, de 10 anos, no Residencial Búzios, em Campo Grande, no qual o pai da vítima sempre a deixava sozinha em boa parte do dia.

Segundo relatos de testemunhas, a situação era corriqueira e que o menino sempre ficava na rua, pedindo comida e durante a vistoria, foi encontrado molhado - em razão da chuva - e sem chinelo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança relatou para os militares que por vezes só tinha acesso a parte da varanda e que ficava sozinho, porque seu pai saía para trabalhar, ficando sem a supervisão de um adulto ou responsável.

Pouco tempo depois, o pai do menino chegou ao local e disse que o filho fica sozinho, mas que estaria providenciando uma pessoa para ficar cuidando da criança, mas que sempre deixava algum dinheiro e que havia um lugar para ele pegar comida quando quisesse.

Ainda conforme o registro, a criança estava bem suja, mas não tinha sinais de agressões. O Conselho Tutelar foi acionado, mas não interviu na situação, ressaltando que agiria somente se o pai fosse preso e se não houvesse nenhum familiar responsável pelo menino.

O pai e a criança foram encaminhados para a delegacia de plantão para procedimentos cabíveis.

