Criança é importunada após ouvir assovios de homem no Monte Castelo

Criança, de 8 anos, foi alvo de importunação sexual na noite desta quinta-feira (26), mesmo estando na própria residência. Ela ouviu assovios de um homem que estava em uma conveniência, na frente do imóvel, no Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a menina estava na varanda do apartamento e entrou assustada para dentro do imóvel, ocasião que causou estranheza na mãe.

A vítima relatou que um homem que estava na conveniência havia assoviado para ela. A mãe questionou se houve mais algum gesto ou palavra, a menina disse que não.

A Polícia Militar esteve no local e conversou com a mãe e com o suspeito. O homem disse que apenas estava bebendo com um amigo no estabelecimento.

Todos foram levados para a delegacia em viaturas separadas. O caso foi registrado como importunação sexual.

