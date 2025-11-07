Criança é internada com queimaduras e mãe é investigada por maus-tratos em Coxim

Criança, de 9 anos, foi internada no Hospital Regional de Coxim, após apresentar várias queimaduras pelo corpo. A Polícia Civil investiga a possibilidade de maus-tratos ocasionada pela própria mãe da vítima.

O caso foi descoberto após profissionais de educação terem recebido a informação que o menino tinha sido espancado e queimado pela mãe, que não mandou o filho para a aula na última quarta-feira, dia 5.

Segundo informações do site Edição MS, o Conselho Tutelar foi acionado para averiguar a denúncia e ao chegar no endereço da família, constatou a veracidade das informações. O menino apresentava queimaduras no rosto, mãos e pernas, sendo levado para o hospital.

A Polícia Civil tomou conhecimento da situação e encaminhou a mulher para a delegacia. Na ocasião, ela contou que o filho teria se machucado no dia 31 de outubro, mas não quis levá-lo para o hospital por dois motivos: não achar o cartão do SUS e por medo de represália.

A criança não conseguiu dizer o que aconteceu, mas deverá ser ouvido em outra oportunindade por escuta especializada. Conforme o site local, o menino está sendo cuidado por outra pessoa da família.

Não houve prisão por parte da Polícia Civil, que aguarda o relatório da escuta especializada.

