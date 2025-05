Criança é socorrida após ser atropelada por motociclista em Nova Andradina

Uma criança, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrida depois de ser atropelada por uma moto no começo da tarde desta sexta-feira (30), na rua Lourenço Ferreira Lopes, no Jardim Universitário, em Nova Andradina. O motociclista também foi atendido pelas equipes de socorro.

Conforme o site Jornal da Nova, o motociclista seguia normalmente pela via quando o menino, que estava de bicicleta, cruzou repentinamente a rua, entrando na frente da moto. Por conta da proximidade, o rapaz não teria sido capaz de frear o veículo.

Devido ao impacto, os dois foram brutalmente arremessados contra o solo. As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar, foram acionadas para realizar os atendimentos.

Os dois foram encaminhados para o Pronto-Socorro do Hospital Regional. Além do socorro, a Polícia Militar também esteve presente, realizando os levantamentos de praxe sobre o acidente.

