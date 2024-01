Criança de 5 anos é socorrida por bombeiros com tampa de ralo presa no dedo em corumbá

Uma família precisou correr até o quartel do Corpo de Bombeiros na noite de ontem (5), depois que o filho do casal, uma criança autista de 5 anos, prendeu o dedo na tampa do ralo de casa, na Avenida Rio Branco em Corumbá.

Já no quartel, o dedo do menino já estava bastante inchado e a criança estava agitada, então com o uso de um alicate de corte, os militares levaram cerca de 30 minutos para retirar o material de inox do dedo indicador esquerdo da mão da criança.

Apesar do susto, o menino não teve nenhuma lesão, e foi entregue aos pais com todos os dedos da mão intactos.

