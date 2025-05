Criança engasga com bala e é socorrida pelos Bombeiros em Ladário

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por uma família desesperada após uma criança de 1 ano e 5 meses engasgar com uma bala na noite de sexta-feira (23) em Ladário.

O pai da menina informou que ela chegou a ficar dois minutos sem respirar e apresentou coloração arroxeada na pele (sinal de falta de oxigênio no organismo). A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e rapidamente chegou ao local com uma Unidade de Resgate.

Quando os militares encontraram a criança, ela já havia retomado a consciência e respirava normalmente, sem sinais de sufocamento.

Após os primeiros cuidados ela foi levada ao Pronto-Socorro para uma avaliação médica.

