Criança engasga e é salva com ajuda da vizinha em Três Lagoas

Uma moradora de Três Lagoas ajudou a salvar o neto, de 2 anos, da vizinha durante tarde de quarta-feira (25), no bairro Jardim dos Ipês. O bebê estava engasgado.

Conforme as informações do site RCN 67, a avó notou que o neto não estava respirando e saiu correndo com ele nos braços para a rua, enquanto gritava por socorro. Vendo o desespero dela, uma vizinha ajudou e colocou os dois dentro do carro seguindo para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Durante o caminho, foi feito com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encontrou elas no trajeto. Ao fazer o atendimento inicial, foi realizada a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias áreas do bebê, que voltou a respirar espontaneamente.

Após estabilização, a equipe médica encaminhou a criança e sua avó para o Hospital Regional, onde a pequena paciente recebeu os cuidados médicos necessários.

