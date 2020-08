Criança fica presa em panela e Corpo de Bombeiros é acionado

Priscilla Porangaba, com informações do G1

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para resgatar uma criança que ficou presa dentro de uma panela, no Bairro Mondubim, em Fortaleza, na tarde de quinta-feira (27).

A criança de dois anos de idade foi retirada e recebeu os devidos cuidados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as informações que chegaram à guarnição, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi que uma criança de dois anos estava presa dentro de uma panela de alumínio.

A ação do CBMCE foi realizada por meio de uma guarnição de Busca e Salvamento 3 da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiro Militar (1ª Cia/ 2º BBM), sediada em Maracanaú.

Orleans, comandante do socorro, comentou o caso. “As duas pernas da criança estavam presas uma sobre a outra dentro de uma panela de aproximadamente dez litros. Utilizamos um corta a frio e um alicate para recortarmos o alumínio da panela e liberamos as pernas e o corpo da criança. Tudo com muito cuidado para não machucá-lo”, declarou o subtenente.

A SSPDS informou que a criança logo foi resgatada sem machucados aparentes, somente com um avermelhado em um dos pés, possivelmente por ter ficado algum tempo imóvel na mesma posição, obstruindo a circulação sanguínea.

A guarnição de Busca e Salvamento 3, que atendeu a ocorrência, foi composta pelo subtenente Orleans, os sargentos Jefferson e Cipriano e o soldado David.

