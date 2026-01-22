Criança gritou após fogo começar em casa do Nova Lima

O incêndio que atingiu a parte superior de uma residência e mobilizou o Corpo de Bombeiros, começou após uma criança brincar com isqueiro.

Conforme o apurado pelo JD1, a ocorrência foi registrada após moradores perceberem fumaça intensa em um dos quartos do piso superior do imóvel.

A equipe de combate a incêndio foi a primeira a chegar ao local e constatou que o fogo estava concentrado na parte de cima da casa. Inicialmente, havia a informação de que um animal de estimação poderia estar no interior da residência, o que levou os militares a realizarem uma busca imediata. No entanto, foi confirmado que o animal já não se encontrava no local.

No momento do incidente, a proprietária da casa, uma amiga e uma criança de 6 anos estavam no pavimento superior, mas conseguiram descer antes da chegada dos bombeiros. A dona do imóvel relatou que estava na parte de baixo da residência quando ouviu o sobrinho gritar que havia fogo no andar de cima. Ao verificar a situação, percebeu grande quantidade de fumaça em um dos quartos e acionou o socorro.

O incêndio teve início em um dos quartos localizados próximo à sacada. O pavimento conta com três quartos e dois banheiros, sendo um deles uma suíte. Após a confirmação de que não havia pessoas ou animais no local, os bombeiros iniciaram o combate direto às chamas no cômodo onde o fogo começou e, em seguida, controlaram o avanço para os demais ambientes atingidos.

A rápida atuação da equipe, fez com que o incêndio ficasse restrito ao andar superior, atingindo um quarto e se espalhando parcialmente para outros dois cômodos. A parte inferior da residência não foi danificada e não houve desabamento de estruturas no térreo.

Após o controle das chamas, os bombeiros deram início ao trabalho de rescaldo e à avaliação da estrutura do imóvel. Segundo a corporação, a laje e parte da estrutura apresentam sinais de comprometimento devido ao calor intenso, oferecendo risco de colapso. Por esse motivo, o imóvel será interditado e somente poderá ser liberado após avaliação técnica de um engenheiro.

Até o momento, não há informações sobre a existência de seguro residencial. No local, moradores não souberam informar se o imóvel possui cobertura para esse tipo de ocorrência. Não houve registro de feridos.

A suspeita inicial, é que a criança estava brincando com um isqueiro quando as chamas começaram.

