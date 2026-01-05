Menu
Criança morre afogada em piscina de espaço de lazer em Vicentina

A vítima teria caído na piscina e mesmo sendo retirada, não suportou e faleceu

05 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius

Criança, de 3 anos, que não teve o nome divulgado, morreu durante a tarde deste domingo, dia 4, após se afogar em uma piscina de um espaço de lazer na cidade de Vicentina, em Mato Grosso do Sul.

Informações apontam que a vítima teria caído na piscina e mesmo sendo retirada, não suportou e faleceu em decorrência do afogamento.

A Polícia Militar e a Polícia Científica, segundo o site MS News, foram acionados e passaram a realizar a coleta de informações para esclarecimento do fato.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

