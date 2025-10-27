Menu
Polícia

Criança morre após acidente com bicicleta elétrica conduzida por adolescente em Paranaíba

Delegada faz um alerta sobre o uso bikes e motos elétricas por menores de idade

27 outubro 2025 - 10h10
Foto: Paranaíba Notícias  

Uma menina de 3 anos e 11 meses morreu na noite deste domingo (26) após ser atingida por uma adolescente de 14 anos, que pilotava uma bicicleta elétrica no bairro Jardim Karina, em Paranaíba.

O acidente aconteceu por volta das 17h40, durante uma confraternização familiar, quando a criança tentava atravessar a rua.

Segundo a delegada Eva Maira Cogo, da Polícia Civil, a adolescente estava acompanhada de três crianças, dois irmãos, de 8 e 10 anos, e um amigo, também de 8. A condutora relatou que o impacto teria ocorrido quando o joelho esquerdo dela bateu na menina, que caiu e sofreu um traumatismo craniano.

A criança foi levada imediatamente à Santa Casa de Paranaíba, mas chegou ao hospital sem vida. 

A mãe da adolescente acionou a Polícia Militar e acompanhou a filha até a delegacia. A bicicleta elétrica foi apreendida, e um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente.

A delegada fez um alerta sobre o uso de bicicletas e motos elétricas por menores de idade. “Temos visto muitos adolescentes conduzindo esses veículos, que alcançam altas velocidades. Mesmo não sendo considerados automotores pela legislação, é urgente regulamentar o uso para evitar novas tragédias”, destacou.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Paranaíba.

