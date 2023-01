Criança morre após aspirar bexiga na Capital

Uma criança, que ainda não teve idade revelada, morreu na manhã desta sexta-feira (27), no condomínio na Av. Brasil Central, no Santo Antônio, em Campo Grande. A principio a causa da morte seria obstrução de via aérea com um pedaço de bexiga.

Conforme informações preliminares apuradas no local, os pais acordaram pela manhã e já encontraram o menino sem vida, com o pedaço da bexiga introduzida no nariz. Os responsáveis ficaram bastante abalados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e a perícia também já se encontram na residência.

