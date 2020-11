Criança morre após receber descarga elétrica em decoração de Natal

Sarah Chaves com informações do G1

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de uma menina de 8 anos que morreu na sexta-feira (27), após sofrer uma descarga elétrica ao tocar em uma estrutura metálica da decoração de Natal instalada na Praça Mestre Orlando, em Caldas Novas, Goiás.

Logo após se ferir, a garota foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. A criança morreu na unidade de sáude.

Em trecho que consta no boletim de ocorrência, policiais militares que estiveram no local relataram que um eletricista da prefeitura foi à praça após episódio e constatou que "toda ferragem onde estavam instalados os anjos, [que fazem parte da decoração] em um percurso de aproximadamente 60 metros, estava energizada".

Por isso, ainda segundo o documento, foi preciso desligar a fonte de distribuição de toda a decoração para "evitar outro acidente". Fotos obtidas pela polícia mostram cabos de energia descascados que estavam sendo usados na montagem.

O delegado Rodrigo Pereira, responsável pelo caso, informou em nota que a Polícia Técnico-Científica já esteve no local para realizar a perícia. Destacou também que a investigação foi iniciada com o intuito de "esclarecer toda a dinâmica dos fatos e individualizar a responsabilidade dos envolvidos na morte da vítima."

Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas, responsável pela decoração, lamentou a morte e disse que "se coloca à disposição para ajudar no que for preciso". Afirmou ainda que a montagem da estrutura é feita por "profissionais capacitados, que realizam esse trabalho há 10 anos" (leia a nota na íntegra ao final do texto).

