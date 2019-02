Criança morre após sofrer ataque de Pitbull

Um bebê de aproximadamente oito meses, morreu após um ataque de um cachorro da raça Pitbull enquanto brincava no quintal de casa, na noite desta quarta-feira (6), em Antônio João. A criança foi socorrida, mas não resistiu devido á gravidade dos ferimentos.

Segundo informações, a bebê estava brincando no quintal de casa próximo ao cachorro, quando o animal estranhou a criança e começou a atacá-la com diversas mordidas pelo corpo.A menina foi socorrida pela família, mas chegou ao hospital com perda de massa encefálica e graves ferimentos pelo corpo. A bebê morreu logo após da entrada no centro médico.

Conforme informações dos familiares, o cão era acostumado com a presença da criança e ficava solto todo tempo na residência.

Policiais militares foram até o hospital atender a ocorrência, mas deixaram as investigações cargo da Polícia Civil. O site JD1 Notícias entrou em contato com delegada titular do município, que disse estar apurando mais informações sobre o caso.

