Criança morre depois de machucar o pé e ter episódios de mal-estar em Dourados

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Após passar mal várias vezes e ser liberado de hospital, um menino de 7 anos, identificado como Ícaro, faleceu na aldeia Bororó, em Dourados

Segundo informações do Dourados News, Ícaro começou a se sentir mal no domingo (11/2), após sofrer uma lesão no pé em um acidente dentro de casa, na ocasião, ele foi levado ao hospital da missão Caiuás, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

No entanto, na segunda-feira (13/2), o garoto voltou a apresentar mal-estar, e a mãe o levou novamente ao hospital da missão, onde foi atendido e voltou a ser liberado.

Nesta sexta-feira (16), Ícaro teve outro episódio de mal-estar, e a mãe do menino decidiu levá-lo até um vizinho, líder religioso, para que fosse feita uma oração.

Ao chegarem lá, a criança começou a ter falta de ar e quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou, Ícaro já estava sem vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

