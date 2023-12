Criança pede socorro à irmã pelo celular após ser abusada pelo avô em Três Lagoas

Uma criança, de apenas 10 anos, pediu socorro por mensagens de voz no WhatsApp depois de o avô, de 69 anos, tentar abusar sexualmente dela. O caso aconteceu durante a terça-feira (19), no bairro Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RCN 67, a pequena precisou ser deixada na casa do autor, pois está de férias escolares e a irmã mais velha precisava sair por um período de tempo.

Instantes depois, a irmã viu três chamas perdidas e uma mensagem de voz da criança, pedindo para ser retirada da casa do homem com urgência. Para irmã, ela contou ainda que o avô teria aberto o zíper do short e tentado segurar a mão da menina, por dentro da bermuda.

Ao ouvir isso, a mais velha acionou a Polícia Militar, que conduziu o autor até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Já na delegacia, ele negou os fatos narrados pela menor, dizendo que por ter operado de uma hérnia recentemente, estava apenas ‘coçando a operação’, sem segurar a mão da criança.

O caso foi então registrado como importunação sexual e o idoso foi solto, para responder o processo em liberdade.

Deixe seu Comentário

Leia Também