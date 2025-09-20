Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã

No hospital, a criança recebeu atendimento emergencial e não corre risco de vida

20 setembro 2025 - 11h51Sarah Chaves

Uma criança de 8 anos foi atendida com urgência na noite de sexta-feira (19), após ser picada por um escorpião em Ponta Porã. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, que prestou apoio fundamental no resgate.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia patrulhamento de rotina no bairro Jardim Primavera quando percebeu um veículo em alta velocidade na Avenida Vinícius Soares do Nascimento. Na abordagem, o motorista explicou que o filho havia sido picado por um escorpião e precisava de atendimento imediato, já que a criança é alérgica ao veneno.

Diante da gravidade, os policiais ligaram as sirenes e abriram caminho no trânsito, realizando a escolta do carro até o Hospital Regional Dr. José de Simone Neto. A condução foi feita com rapidez e segurança.

No hospital, a criança recebeu atendimento emergencial e, segundo o prontuário médico, não corre risco de vida.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista é morto a tiros na fronteira
Polícia
Motociclista é morto a tiros na fronteira
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Pedestre morre ao se jogar na frente de caminhonete e ser atropelado em Dourados
Idosa jantava quando engasgou
Polícia
Idosa morre ao engasgar com comida durante a janta em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado por acender cigarro em posto de combustíveis em Campo Grande
Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande
Polícia
Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande
Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã
Polícia
Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã
Depac Dourados
Polícia
Homem briga com empresa e pede dinheiro de volta ao atrasar pagamento de terreno
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Polícia
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Depac Dourados
Polícia
Jovem faz mais de R$ 1,5 mil em compras e tenta aplicar golpe em açougue de Dourados
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Idoso sobe em árvore para fugir de ataque de cachorros em Nova Andradina

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro