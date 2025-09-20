Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã

Uma criança de 8 anos foi atendida com urgência na noite de sexta-feira (19), após ser picada por um escorpião em Ponta Porã. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, que prestou apoio fundamental no resgate.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia patrulhamento de rotina no bairro Jardim Primavera quando percebeu um veículo em alta velocidade na Avenida Vinícius Soares do Nascimento. Na abordagem, o motorista explicou que o filho havia sido picado por um escorpião e precisava de atendimento imediato, já que a criança é alérgica ao veneno.

Diante da gravidade, os policiais ligaram as sirenes e abriram caminho no trânsito, realizando a escolta do carro até o Hospital Regional Dr. José de Simone Neto. A condução foi feita com rapidez e segurança.

No hospital, a criança recebeu atendimento emergencial e, segundo o prontuário médico, não corre risco de vida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também