Criança procura delegacia, denuncia agressões e mãe é presa em Ribas do Rio Pardo

Mulher, de 36 anos, foi presa durante a segunda-feira, dia 2, após ser denunciada pelo próprio filho, de 11 anos, que procurou a delegacia de Ribas do Rio Pardo para relatar as agressões que sofria.

Exames de corpo de delito constataram as lesões compatíveis com a agressão relatada pela criança aos policiais e ao Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Civil, foi constatado que a autora faz uso frequente de bebida alcoólica, circunstância que, segundo os relatos colhidos, estaria associada às situações de agressividade no ambiente familiar.

Diante da situação, a equipe policial realizou diligências, localizando a genitora, que apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Ela foi conduzida à Delegacia para as providências legais cabíveis, visando, sobretudo, a proteção dos menores.

As crianças permaneceram sob acompanhamento do Conselho Tutelar em ambiente adequado e reservado, recebendo acolhimento especializado.

