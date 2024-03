Uma criança, de 10 anos, que estava desaparecido da cidade de Londrina, no Paraná, foi localizada no município de Nova Andradina pela Polícia Militar, durante a manhã de quinta-feira (28). Ela teria sido ‘sequestrada’ pela mãe e pelo padrasto, que disputam a guarda da vítima com o pai dela.

Conforme as informações do site Nova News, a menor havia desaparecida na segunda-feira (25). A Polícia Militar foi acionada, dizendo que a última vez que ela havia sido vista estava na companhia da genitora e do padrasto, em uma borracharia.

Os policiais realizaram diligências pela região, até que a Agência Local de Inteligência (ALI) do 8º BPM, conseguiu localizar o veículo estacionado em um imóvel na cidade sul-mato-grossense.

O casal foi abordado e contou que a menina estava dormindo no quarto da casa. Para os policiais, os dois contaram que saíram às pressas, sem contar aos familiares. Com as informações em mãos, os policiais militares entraram em contanto com a Delegacia de Nova Londrina (PR) e informaram que a menina havia sido localizada.

Diante dos fatos, a criança e o casal foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Nova Andradina, tendo em vista que havia um mandado de busca e apreensão da menor expedido pelo Poder Judiciário do Paraná.

Logo após as primeiras providências, a criança foi colocada sob os cuidados do Conselho Tutelar de Nova Andradina, aguardando a chegada do Conselho Tutelar de Nova Londrina (PR).

